Tout est allé très vite après l’annonce par la presse italienne que Jannik Sinner allait s’envoler pour la Finlande afin de subir une opération chirurgicale sur son genou droit qui l’empêche de jouer depuis son sacre à Wimbledon en juillet dernier.
Selon le média, Rai Sudtirol News, le joueur italien a donc été opéré avec succès ce mardi et sa durée d’indisponibilité est évaluée à trois mois, soit jusqu’a la fin du mois de février. Il manquera donc bien l’Open d’Australie et devrait normalement être rétabli pour le début de la saison sur terre battue.
« L’intervention a été réalisée par le spécialiste renommé Lasse Lampainen mardi matin, le docteur Herbert Schönhuber a voyagé avec lui et a confirmé le succès de l’opération. Au cours de celle‐ci, le bandeau ilio‐tibial a été étiré et selon le Dr Schönhuber, cette méthode représente la solution la plus douce et la moins stressante. La récupération de Jannik Sinner devrait durer 3 mois », a précisé le quotidien transalpin.
Une nouvelle rassurante alors que d’autres spécialistes parlaient d’une absence compris entre 4 et 5 mois.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 12:12