Tout est allé très vite après l’an­nonce par la presse italienne que Jannik Sinner allait s’en­voler pour la Finlande afin de subir une opéra­tion chirur­gi­cale sur son genou droit qui l’empêche de jouer depuis son sacre à Wimbledon en juillet dernier.

Selon le média, Rai Sudtirol News, le joueur italien a donc été opéré avec succès ce mardi et sa durée d’in­dis­po­ni­bi­lité est évaluée à trois mois, soit jusqu’a la fin du mois de février. Il manquera donc bien l’Open d’Australie et devrait norma­le­ment être rétabli pour le début de la saison sur terre battue.

According to @RaiSuedtirol, Jannik Sinner was success­fully operated this morning on his right knee.



“The surgery was performed by renowned specia­list Lasse Lampainen on tuesday morning, Doctor Herbert Schönhuber traveled with him and confirmed the successful opera­tion to Rai… pic.twitter.com/7BCq7p4SES — jannik sinner files (@jannik_files) November 24, 2026

« L’intervention a été réalisée par le spécia­liste renommé Lasse Lampainen mardi matin, le docteur Herbert Schönhuber a voyagé avec lui et a confirmé le succès de l’opération. Au cours de celle‐ci, le bandeau ilio‐tibial a été étiré et selon le Dr Schönhuber, cette méthode repré­sente la solu­tion la plus douce et la moins stres­sante. La récu­pé­ra­tion de Jannik Sinner devrait durer 3 mois », a précisé le quoti­dien transalpin.

Une nouvelle rassu­rante alors que d’autres spécia­listes parlaient d’une absence compris entre 4 et 5 mois.