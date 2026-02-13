Evidemment l’âge d’or du tennis est derrière nous.

Le Big 3 devenu un temps Big 4 restera une paren­thèse enchantée tant au niveau tennis qu’au niveau du charisme dégagé par ces athlètes légendaires.

Aujourd’hui ce qui nous ait proposé est très loin de cette époque.

Si Carlos Alcaraz remplit comme il peut le job, son acolyte, Jannik Sinner ne renvoie pas grand chose et son affaire de dopage n’a rien arrangé. Du coup, on essaye de croire à l’ap­pa­ri­tion mira­cu­leuse d’un 3ème homme mais là aussi c’est un peu le désert de Gobi.

Du coup, quoi que l’on puisse dire concer­nant la préco­cité de ces deux ténors ainsi que leur niveau de jeu, la réalité est que l’at­trait du tennis s’éteint un peu et le grand public n’adhère pas à ce nouveau story telling…

De plus, comme les deux cham­pions ont décidé d’être des potes, la fameuse riva­lité perd un peu de sa superbe.

Bref, le constat est limpide, le tennis est en sour­dine là où d’autres sports nous proposent des riva­lités avérées et du suspens sur le parquet ou sur une pelouse bien tondue.