Evidemment l’âge d’or du tennis est derrière nous.
Le Big 3 devenu un temps Big 4 restera une parenthèse enchantée tant au niveau tennis qu’au niveau du charisme dégagé par ces athlètes légendaires.
Aujourd’hui ce qui nous ait proposé est très loin de cette époque.
Si Carlos Alcaraz remplit comme il peut le job, son acolyte, Jannik Sinner ne renvoie pas grand chose et son affaire de dopage n’a rien arrangé. Du coup, on essaye de croire à l’apparition miraculeuse d’un 3ème homme mais là aussi c’est un peu le désert de Gobi.
Du coup, quoi que l’on puisse dire concernant la précocité de ces deux ténors ainsi que leur niveau de jeu, la réalité est que l’attrait du tennis s’éteint un peu et le grand public n’adhère pas à ce nouveau story telling…
De plus, comme les deux champions ont décidé d’être des potes, la fameuse rivalité perd un peu de sa superbe.
Bref, le constat est limpide, le tennis est en sourdine là où d’autres sports nous proposent des rivalités avérées et du suspens sur le parquet ou sur une pelouse bien tondue.
Publié le vendredi 13 février 2026 à 12:45