En grande souf­france physique sur le court à Cincinnati comme à l’US Open, Novak Djokovic a vécu une tournée améri­caine catas­tro­phique avec deux défaites en deux matchs.

Pour Steve Flink, jour­na­liste et histo­rien du tennis, notam­ment connu pour des ouvrages sur Roger Federer ou Pete Sampras, cette situa­tion pour­rait pousser le Serbe à prendre des déci­sions impor­tantes dans les prochains mois.

« Sa famille le regar­dait à l’US Open et, évidem­ment, ils étaient tous très angoissés de devoir assister à cela et de savoir qu’il n’était pas en mesure de prendre son destin en main. C’est déjà assez diffi­cile de faire face aux bles­sures, mais devoir composer avec ce problème de santé persis­tant, qui ne semble pas vouloir dispa­raître, aggrave encore davan­tage la situa­tion. Je pense qu’il devra prendre des déci­sions diffi­ciles cet automne, en vue de 2027 », a déclaré l’ob­ser­va­teur, invité de la dernière émis­sion de l’analyste tennis, Gill Gross, sur Youtube.