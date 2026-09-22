En grande souffrance physique sur le court à Cincinnati comme à l’US Open, Novak Djokovic a vécu une tournée américaine catastrophique avec deux défaites en deux matchs.
Pour Steve Flink, journaliste et historien du tennis, notamment connu pour des ouvrages sur Roger Federer ou Pete Sampras, cette situation pourrait pousser le Serbe à prendre des décisions importantes dans les prochains mois.
« Sa famille le regardait à l’US Open et, évidemment, ils étaient tous très angoissés de devoir assister à cela et de savoir qu’il n’était pas en mesure de prendre son destin en main. C’est déjà assez difficile de faire face aux blessures, mais devoir composer avec ce problème de santé persistant, qui ne semble pas vouloir disparaître, aggrave encore davantage la situation. Je pense qu’il devra prendre des décisions difficiles cet automne, en vue de 2027 », a déclaré l’observateur, invité de la dernière émission de l’analyste tennis, Gill Gross, sur Youtube.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 12:25