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« La famille de Novak Djokovic était très inquiète à l’US Open. Je pense qu’il devra prendre des déci­sions diffi­ciles cet automne, en vue de 2027 », alerte Steve Flink

Par
Baptiste Mulatier
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En grande souf­france physique sur le court à Cincinnati comme à l’US Open, Novak Djokovic a vécu une tournée améri­caine catas­tro­phique avec deux défaites en deux matchs. 

Pour Steve Flink, jour­na­liste et histo­rien du tennis, notam­ment connu pour des ouvrages sur Roger Federer ou Pete Sampras, cette situa­tion pour­rait pousser le Serbe à prendre des déci­sions impor­tantes dans les prochains mois.

« Sa famille le regar­dait à l’US Open et, évidem­ment, ils étaient tous très angoissés de devoir assister à cela et de savoir qu’il n’était pas en mesure de prendre son destin en main. C’est déjà assez diffi­cile de faire face aux bles­sures, mais devoir composer avec ce problème de santé persis­tant, qui ne semble pas vouloir dispa­raître, aggrave encore davan­tage la situa­tion. Je pense qu’il devra prendre des déci­sions diffi­ciles cet automne, en vue de 2027 », a déclaré l’ob­ser­va­teur, invité de la dernière émis­sion de l’analyste tennis, Gill Gross, sur Youtube

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 12:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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