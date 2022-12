Sale retour de bâton pour la LTA.

Six mois après avoir pris la déci­sion d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes de ses tour­nois, dont Wimbledon, en réponse à la guerre déclen­chée par la Russie en Ukraine, la fédé­ra­tion britan­nique de tennis s’est vu infligée une amende record d’un million de dollars par l’ATP (950 000 euros) après celle prononcée par la WTA (700 000 euros).

De plus, l’ATP a menacé d’ex­clure l’en­semble des tour­nois britan­niques du calen­drier si la fédé­ra­tion pour­sui­vait ses sanc­tions à carac­tère politique.

Mise sous pres­sion et étouffée finan­ciè­re­ment, la LTA a décidé de réagir via un commu­niqué : « L’ATP, dans ses conclu­sions, n’a montré aucune recon­nais­sance des circons­tances excep­tion­nelles créées par l’in­va­sion de l’Ukraine par la Russie, ou de la réponse de la commu­nauté spor­tive inter­na­tio­nale et du gouver­ne­ment britan­nique à cette inva­sion. L’ATP semble consi­dérer cette affaire comme une simple viola­tion de ses règles – avec un manque surpre­nant d’empathie pour la situa­tion en Ukraine et un manque évident de compré­hen­sion des circons­tances uniques auxquelles la LTA a été confrontée. L’impact finan­cier de cette amende et de l’amende de la WTA aura un impact maté­riel sur la capa­cité de la LTA à déve­lopper et à accueillir le tennis dans ce pays. Par exemple, nous avions l’in­ten­tion d’or­ga­niser un certain nombre d’évé­ne­ments de niveau ATP Challenger pour donner plus d’op­por­tu­nités aux joueurs les moins bien classés au premier trimestre 2023 et nous ne pour­rons plus le faire, en parti­cu­lier compte tenu de la possi­bi­lité de nouvelles amendes. »