C’est officiel. Annoncé par le quotidien espagnol Marca, la fédération espagnole de tennis officialise la création d’une nouvelle ligue pour ses joueurs professionnels afin qu’ils puissent reprendre la compétition pendant cette période de coupure forcée du circuit mondial. Quatre étapes sont prévues et la première aura lieu le 10 juillet à Lleida (en Catalogne). L’événement débutera avec un tirage au sort pour un tableau de huit joueurs. La deuxième étape alternera avec une compétition par équipes de cinq joueurs.

La RFET (fédération espagnole) a obtenu un accord avec un opérateur de télévision (qui n’est pas communiqué dans l’annonce) pour une diffusion en clair des matchs. Les trois autres lieux doivent être confirmés prochainement, mais il pourrait s’agir de Madrid, Séville et Villena. La fédération espagnole entend également mettre en place une compétition identique pour ses meilleures joueuses. Appelée la « Liga MAPFRE de tennis », la compétition se déroulera en tenant compte des directives sanitaires du gouvernement ibérique et si les circuits ATP et WTA ne reprennent pas (la suspension est jusqu’au 13 juillet).