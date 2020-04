« Non, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’aider tous nos joueurs et joueuses qui sont les victimes collatérales de cette pandémie du coronavirus ! », le président de Swiss Tennis, René Stammbach ne peut pas être plus précis avant de rajouter : « Si la situation perdure, nous allons perdre les recettes sur les licences et sur les inscriptions aux interclubs. Je n’ose imaginer les conséquences d’une saison blanche ». Cette déclaration conforme ce que l’on savait déjà, suivant sa nationalité, on est plus ou moins bien lotis.