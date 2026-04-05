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La fin de carrière de Nishikori était une fake news !

Par
Jean Muller
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Alors que le Challenger de Saraosta a annoncé que Kei Nishikori allait stopper sa carrière défi­ni­ti­ve­ment à l’issue du tournoi, qui débute la semaine prochaine, l’agent du Japonais a tout de suite démenti l’information.

Agé de 36 ans, 417e à l’ATP, Kei essaye encore et toujours de retrouver son niveau d’antan. 

Jamais épargné par les bles­sures alors même qu’il avait atteint des sommets et notam­ment une place en finale de l’US Open en 2014, Kei méri­tait mieux qu’une sortie lors d’un chal­lenger en Floride. Du coup, il est clair que cette annonce préci­pitée ne collait pas avec l’aura de ce cham­pion, qui reste une star dans son pays.

C’est pour cela que la réac­tion de son agent est logique. Il doit seule­ment préparer une vraie sortie, un vrai hommage dans son pays. 

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 09:43

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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