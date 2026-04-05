Alors que le Challenger de Saraosta a annoncé que Kei Nishikori allait stopper sa carrière défi­ni­ti­ve­ment à l’issue du tournoi, qui débute la semaine prochaine, l’agent du Japonais a tout de suite démenti l’information.

Nishikori will NOT retire in Sarasota, his agent confirms me. https://t.co/QbMI0DCMKW — José Morgado (@josemorgado) April 4, 2026

Agé de 36 ans, 417e à l’ATP, Kei essaye encore et toujours de retrouver son niveau d’antan.

Jamais épargné par les bles­sures alors même qu’il avait atteint des sommets et notam­ment une place en finale de l’US Open en 2014, Kei méri­tait mieux qu’une sortie lors d’un chal­lenger en Floride. Du coup, il est clair que cette annonce préci­pitée ne collait pas avec l’aura de ce cham­pion, qui reste une star dans son pays.

C’est pour cela que la réac­tion de son agent est logique. Il doit seule­ment préparer une vraie sortie, un vrai hommage dans son pays.