Alors que le Challenger de Saraosta a annoncé que Kei Nishikori allait stopper sa carrière définitivement à l’issue du tournoi, qui débute la semaine prochaine, l’agent du Japonais a tout de suite démenti l’information.
Nishikori will NOT retire in Sarasota, his agent confirms me. https://t.co/QbMI0DCMKW— José Morgado (@josemorgado) April 4, 2026
Agé de 36 ans, 417e à l’ATP, Kei essaye encore et toujours de retrouver son niveau d’antan.
Jamais épargné par les blessures alors même qu’il avait atteint des sommets et notamment une place en finale de l’US Open en 2014, Kei méritait mieux qu’une sortie lors d’un challenger en Floride. Du coup, il est clair que cette annonce précipitée ne collait pas avec l’aura de ce champion, qui reste une star dans son pays.
C’est pour cela que la réaction de son agent est logique. Il doit seulement préparer une vraie sortie, un vrai hommage dans son pays.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 09:43