Karolina Muchova semble déci­dé­ment pour­suivie par les bles­sures. Après sa défaite en finale de Wimbledon, la Tchèque avait confié ne pas avoir été à 100 % de ses moyens pour défendre plei­ne­ment ses chances.

À peine une semaine plus tard, la voilà déjà contrainte de repasser sur la table d’opé­ra­tion. Elle sera donc forfait pour le tournoi de Toronto, mais s’est montrée rassu­rante en assu­rant qu’elle espé­rait retrouver rapi­de­ment le circuit.

Karolina Muchova underwent a small surgery after the Wimbledon final.



She will miss Toronto, but says she’ll be back soon.



“I had to undergo a small surgery that will keep me off the court for a few weeks. Everything went well, and I’m already working on my reco­very.

Thank… pic.twitter.com/AtPMwMs9F4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2026

« J’ai dû subir une petite inter­ven­tion chirur­gi­cale qui me tiendra éloi­gnée des courts pendant quelques semaines. Tout s’est bien passé, et je travaille déjà sur ma récu­pé­ra­tion. Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je serai de retour bientôt » a déclaré Muchova.