Retiré des courts depuis novembre 2024, Rafael Nadal n’en reste pas moins un obser­va­teur assidu de la petite balle jaune. Sujet à de nombreuses bles­sures durant son immense carrière, le taureau de Manacor a pris la parole sur le système de clas­se­ment ATP.

Pour l’an­cien numéro un mondial, le clas­se­ment construit sur les perfor­mances d’un an met une pres­sion impor­tante sur les joueurs, les inci­tant à enchaîner les matchs pour conserver un bon rang. Mécaniquement, le risque de pépins physiques est plus impor­tant, avec une récu­pé­ra­tion moins opti­misée. Pour éviter ces situa­tions, le roi de la terre battue propose une refonte du clas­se­ment qui serait alors basé sur la forme du joueur des deux dernières années.

« Un système de clas­se­ment basé sur les résul­tats des deux dernières années, plutôt que sur une seule, donne­rait aux joueurs un peu plus de liberté pour prendre de meilleures déci­sions. En même temps, en cas de bles­sure, on dispose de plus de temps pour se remettre sans que sa place au clas­se­ment ne s’effondre rapi­de­ment. De plus, je pense que le fait d’avoir prolongé la durée de presque tous les Masters 1000 à deux semaines a été une erreur », a commenté le Majorquin dans des propos relayés par Punto de Break.