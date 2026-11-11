Retiré des courts depuis novembre 2024, Rafael Nadal n’en reste pas moins un observateur assidu de la petite balle jaune. Sujet à de nombreuses blessures durant son immense carrière, le taureau de Manacor a pris la parole sur le système de classement ATP.
Pour l’ancien numéro un mondial, le classement construit sur les performances d’un an met une pression importante sur les joueurs, les incitant à enchaîner les matchs pour conserver un bon rang. Mécaniquement, le risque de pépins physiques est plus important, avec une récupération moins optimisée. Pour éviter ces situations, le roi de la terre battue propose une refonte du classement qui serait alors basé sur la forme du joueur des deux dernières années.
« Un système de classement basé sur les résultats des deux dernières années, plutôt que sur une seule, donnerait aux joueurs un peu plus de liberté pour prendre de meilleures décisions. En même temps, en cas de blessure, on dispose de plus de temps pour se remettre sans que sa place au classement ne s’effondre rapidement. De plus, je pense que le fait d’avoir prolongé la durée de presque tous les Masters 1000 à deux semaines a été une erreur », a commenté le Majorquin dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mercredi 11 novembre 2026 à 09:04