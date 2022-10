A tiebreak savant 😎



13 conse­cu­tive singles tiebreaks won by @FTiafoe !



R1 Cincinnati – 2 Berrettini

R1 US Open – 1 Giron

R2 US Open – 2 Kubler

R3 US Open – 1 Schwartzman

QF US Open – 2 Rublev

SF US Open – 2 Alcaraz

Laver Cup – 2 Tsitsipas

R2 Tokyo – 1 Zapata Miralles pic.twitter.com/qXifgXaEG9