Au détour des commen­taires sur les résul­tats de nos trico­lores en ce moment, un avis d’un passionné nous a inter­loqué. Il expli­quait que notre pays vivait sur ses lauriers et que lorsque les Simon, Gasquet, Monfils, Tsonga et quelques autres allaient ranger leurs raquettes, on allait se retrouver dans la même situa­tion de la Suède après sa période faste des Sundström, Nyström, Carlsson et consort.

Au vue du réser­voir qu’il existe derrière nos fameux 4 mous­que­taires, cette remarque est plutôt juste d’au­tant que le relais que l’on croyait endossé par Lucas Pouille est grippé.

Alors on veut bien s’ex­ta­sier un moment sur Arthur Cazaux mais cela est bien maigre par rapport à ce que l’on a vécu depuis près de dix ans.

Faut‐il y avoir un déclin ? Un manque de résul­tats lié à notre système de forma­tion ou simple­ment l’idée d’un cycle ?

Difficile de se prononcer sans avoir fina­le­ment tous les éléments pour y répondre.

Il ne faut donc pas taper sur l’am­bu­lance mais plutôt rester positif en se disant plutôt que l’on a vécu une période un peu trop faste tout en donnant la chance aux joueurs qui arrivent, les encou­rager, car le niveau moyen ne cesse d’aug­menter, les places sons chères et les « vieux » tiennent encore la route.

Roland‐Garros va être dur mais avec le public, et de l’énergie tout peut arriver comme l’a prouvé l’an dernier Hugo Gaston.