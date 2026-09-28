Ancien 7e joueur, vainqueur de la Coupe Davis en 1976 et entraîneur adjoint de Lorenzo Musetti jusqu’à l’année dernière, Corrado Barazzutti s’est longuement exprimé chez nos confrères de Tuttosport.
Notamment interrogé sur le cas Jannik Sinner, absent des courts depuis son sacre à Wimbledon à cause d’une blessure au genou et de nouveau forfait pour l’ATP 500 de Pékin, le demi‐finaliste de l’US Open en 1977 aimerait un peu plus de clarté de la part du clan du numéro 1 mondial.
« Disons que je suis inquiet, oui, même si je ne dispose pas de beaucoup d’informations. On parle d’une inflammation tendineuse extra‐articulaire. Le problème, c’est que nous ne l’avons pas vu sur le court depuis près de trois mois et quand un joueur comme lui est absent depuis si longtemps, il est normal que des doutes surgissent. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi on ne peut pas fournir un rapport médical pour dire simplement : voilà le problème, il reprendra dans trois mois, dans quatre mois. Je comprends que la question de la vie privée prime, mais étant donné qu’il s’agit du n° 1 mondial, un communiqué un peu plus clair donnerait au moins une idée à tout le monde. Sinon, cela ne fait qu’alimenter les spéculations, comme vous l’avez dit. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 12:12