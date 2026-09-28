Ancien 7e joueur, vain­queur de la Coupe Davis en 1976 et entraî­neur adjoint de Lorenzo Musetti jusqu’à l’année dernière, Corrado Barazzutti s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de Tuttosport.

Notamment inter­rogé sur le cas Jannik Sinner, absent des courts depuis son sacre à Wimbledon à cause d’une bles­sure au genou et de nouveau forfait pour l’ATP 500 de Pékin, le demi‐finaliste de l’US Open en 1977 aime­rait un peu plus de clarté de la part du clan du numéro 1 mondial.

« Disons que je suis inquiet, oui, même si je ne dispose pas de beau­coup d’informations. On parle d’une inflam­ma­tion tendi­neuse extra‐articulaire. Le problème, c’est que nous ne l’avons pas vu sur le court depuis près de trois mois et quand un joueur comme lui est absent depuis si long­temps, il est normal que des doutes surgissent. Ce que je ne comprends pas, c’est pour­quoi on ne peut pas fournir un rapport médical pour dire simple­ment : voilà le problème, il reprendra dans trois mois, dans quatre mois. Je comprends que la ques­tion de la vie privée prime, mais étant donné qu’il s’agit du n° 1 mondial, un commu­niqué un peu plus clair donne­rait au moins une idée à tout le monde. Sinon, cela ne fait qu’alimenter les spécu­la­tions, comme vous l’avez dit. »