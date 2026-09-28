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La gestion du cas Jannik Sinner inquiète : « Ce que je ne comprends pas, c’est pour­quoi on ne peut pas fournir un rapport médical pour dire simple­ment : voilà le problème », explique Corrado Barazzutti

Par
Thomas S
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Ancien 7e joueur, vain­queur de la Coupe Davis en 1976 et entraî­neur adjoint de Lorenzo Musetti jusqu’à l’année dernière, Corrado Barazzutti s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de Tuttosport.

Notamment inter­rogé sur le cas Jannik Sinner, absent des courts depuis son sacre à Wimbledon à cause d’une bles­sure au genou et de nouveau forfait pour l’ATP 500 de Pékin, le demi‐finaliste de l’US Open en 1977 aime­rait un peu plus de clarté de la part du clan du numéro 1 mondial. 

« Disons que je suis inquiet, oui, même si je ne dispose pas de beau­coup d’informations. On parle d’une inflam­ma­tion tendi­neuse extra‐articulaire. Le problème, c’est que nous ne l’avons pas vu sur le court depuis près de trois mois et quand un joueur comme lui est absent depuis si long­temps, il est normal que des doutes surgissent. Ce que je ne comprends pas, c’est pour­quoi on ne peut pas fournir un rapport médical pour dire simple­ment : voilà le problème, il reprendra dans trois mois, dans quatre mois. Je comprends que la ques­tion de la vie privée prime, mais étant donné qu’il s’agit du n° 1 mondial, un commu­niqué un peu plus clair donne­rait au moins une idée à tout le monde. Sinon, cela ne fait qu’alimenter les spécu­la­tions, comme vous l’avez dit. »

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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