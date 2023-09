Lors de son point presse sur l’ATP 250 de Zhuhai, en Chine, Andy Murray, qui s’est d’ailleurs incliné ce samedi face à Karatsev en huitièmes de finale, a révélé vouloir parti­ciper pour la dernière fois de sa carrière aux Jeux olym­piques de Paris en 2024, lui qui a déjà remporté trois médailles dont deux en or en simple.

« J’aimerais beau­coup parti­ciper à d’autres Jeux olym­piques. Tout au long de ma carrière, j’ai vécu des expé­riences passion­nantes aux Jeux olym­piques. J’ai adoré tous les Jeux auxquels j’ai parti­cipé. J’ai été très déçu la dernière fois. J’ai été blessé juste avant le tournoi et j’ai promis à mon parte­naire de donner la prio­rité au double plutôt qu’au simple en cas de problème. Et nous étions très proches d’une médaille en double. Nous menions un set et 4–3, nous avions eu des balles de match en quarts de finale et nous avons eu une très bonne occa­sion, mais nous ne l’avons pas fait. J’ai donc été très déçu par ce dernier match et j’aimerais avoir une autre occa­sion de jouer l’année prochaine à Paris. Ce serait mes cinquièmes Jeux olym­piques et très proba­ble­ment les derniers. »