Roger Federer sera bientôt de retour sur les courts.

Le « maestro » va en effet parti­ciper à une exhi­bi­tion entre anciens numéros 1 mondiaux la veille du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), soit le 17 janvier 2026.

Il fera équipe en double avec Andre Agassi face aux Australiens Lleyton Hewitt et Patrick Rafter.

« Je me suis dit qu’il faisait très froid en Suisse. J’ai besoin de partir en voyage et de revenir ‘down under’ (surnom anglais de l’Australie)”, a plai­santé celui qui n’a plus joué à Melbourne depuis sa demi‐finale contre Novak Djokovic en 2020.

“I need to make a trip again and head back Down Under.” 😍@rogerfederer will be back at AO for first time since 2020 🫶 pic.twitter.com/FX5cnoR8Fv — Tennis Channel (@TennisChannel) December 11, 2025

Un très gros coup de la part de l’Open d’Australie !