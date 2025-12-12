AccueilATPLa grande annonce de Federer : "J’ai besoin de revenir..."
ATP

La grande annonce de Federer : « J’ai besoin de revenir… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

59

Roger Federer sera bientôt de retour sur les courts. 

Le « maestro » va en effet parti­ciper à une exhi­bi­tion entre anciens numéros 1 mondiaux la veille du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), soit le 17 janvier 2026. 

Il fera équipe en double avec Andre Agassi face aux Australiens Lleyton Hewitt et Patrick Rafter. 

« Je me suis dit qu’il faisait très froid en Suisse. J’ai besoin de partir en voyage et de revenir ‘down under’ (surnom anglais de l’Australie)”, a plai­santé celui qui n’a plus joué à Melbourne depuis sa demi‐finale contre Novak Djokovic en 2020. 

Un très gros coup de la part de l’Open d’Australie !

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 08:11

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.