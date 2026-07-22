À 37 ans, Marin Cilic prend une décision importante pour la suite et fin de sa carrière.
Le vainqueur de l’US Open 2014 a annoncé la fin de sa collaboration avec son entraîneur depuis 2020, Vilim Visak.
« Nous nous connaissons depuis notre adolescence : nous étions voisins, nous nous entraînions ensemble et participions aux mêmes tournois. Renouer le contact après tant d’années et partager ce parcours au cours des sept dernières années a été un moment vraiment exceptionnel. Le chemin qui m’a mené jusqu’aux demi‐finales de Roland‐Garros restera à jamais l’un de mes meilleurs souvenirs, au même titre que ma victoire en ATP au début de mon retour à la compétition et tant d’autres moments inoubliables. Merci pour ton amitié, ton soutien indéfectible, ta volonté constante de progresser et pour m’avoir toujours poussé à aller de l’avant, surtout pendant ces périodes difficiles marquées par les blessures. Mais surtout, merci d’avoir toujours été là pour moi. Je te souhaite tout le meilleur dans tout ce que la vie te réserve. Et qui sait… peut‐être que nos chemins professionnels se croiseront à nouveau à l’avenir. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 11:55