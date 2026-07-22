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La grande annonce de Marin Cilic pour la suite de sa carrière : « Le chemin qui m’a mené jusqu’aux demi‐finales de Roland‐Garros restera à jamais l’un de mes meilleurs souvenirs »

Par
Baptiste Mulatier
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À 37 ans, Marin Cilic prend une déci­sion impor­tante pour la suite et fin de sa carrière. 

Le vain­queur de l’US Open 2014 a annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur depuis 2020, Vilim Visak. 

« Nous nous connais­sons depuis notre adoles­cence : nous étions voisins, nous nous entraî­nions ensemble et parti­ci­pions aux mêmes tour­nois. Renouer le contact après tant d’années et partager ce parcours au cours des sept dernières années a été un moment vrai­ment excep­tionnel. Le chemin qui m’a mené jusqu’aux demi‐finales de Roland‐Garros restera à jamais l’un de mes meilleurs souve­nirs, au même titre que ma victoire en ATP au début de mon retour à la compé­ti­tion et tant d’autres moments inou­bliables. Merci pour ton amitié, ton soutien indé­fec­tible, ta volonté constante de progresser et pour m’avoir toujours poussé à aller de l’avant, surtout pendant ces périodes diffi­ciles marquées par les bles­sures. Mais surtout, merci d’avoir toujours été là pour moi. Je te souhaite tout le meilleur dans tout ce que la vie te réserve. Et qui sait… peut‐être que nos chemins profes­sion­nels se croi­se­ront à nouveau à l’avenir. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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