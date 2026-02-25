Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti semble enfin remis de sa bles­sure à la jambe droite.

Le 5e joueur mondial a donné la bonne nouvelle sur Instagram : « Après des semaines de conva­les­cence, de dur travail, et de beau­coup de patience, je suis enfin de retour sur un court ! J’ai vrai­ment hâte de rejouer. »

Le retour de Lorenzo Musetti à la compé­ti­tion devrait donc se faire lors du Masters 1000 d’Indian Wells début mars.

A suivre.