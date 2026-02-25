Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti semble enfin remis de sa blessure à la jambe droite.
Le 5e joueur mondial a donné la bonne nouvelle sur Instagram : « Après des semaines de convalescence, de dur travail, et de beaucoup de patience, je suis enfin de retour sur un court ! J’ai vraiment hâte de rejouer. »
Le retour de Lorenzo Musetti à la compétition devrait donc se faire lors du Masters 1000 d’Indian Wells début mars.
A suivre.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 15:26