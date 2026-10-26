Trois semaines après avoir refoulé les courts pour la première fois depuis sa retraite en novembre 2024, à l’occasion d’une exhibition pour les 10 ans de son académie, l’homme aux 14 Roland‐Garros a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux sa présence à Las Vegas le 28 février prochain.
Pour rappel, l’Espagnol avait déjà foulé les courts de la T‑Mobile Arena en mars 2024 pour un match d’exhibition avec Carlos Alcaraz.
Pour l’instant, aucune information n’a été dévoilée concernant d’autres participants où le format de la compétition.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.