Accueil ATP

La grande annonce de Rafael Nadal, trois semaines après son retour sur les courts : « J’ai hâte »

Par
Thomas S
-

Rafael Nadal en veut plus.

Trois semaines après avoir refoulé les courts pour la première fois depuis sa retraite en novembre 2024, à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion pour les 10 ans de son académie, l’homme aux 14 Roland‐Garros a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux sa présence à Las Vegas le 28 février prochain. 

Pour rappel, l’Espagnol avait déjà foulé les courts de la T‑Mobile Arena en mars 2024 pour un match d’ex­hi­bi­tion avec Carlos Alcaraz.

Pour l’ins­tant, aucune infor­ma­tion n’a été dévoilée concer­nant d’autres parti­ci­pants où le format de la compétition. 

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥