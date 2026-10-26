Rafael Nadal en veut plus.

Trois semaines après avoir refoulé les courts pour la première fois depuis sa retraite en novembre 2024, à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion pour les 10 ans de son académie, l’homme aux 14 Roland‐Garros a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux sa présence à Las Vegas le 28 février prochain.

Looking forward to being back on court in Las Vegas !



See you on February 28 at The MGM Slam Presented by Capital One at T‑Mobile Arena !



Tickets go on sale this week. See you there ! 🤗 pic.twitter.com/dPR1L6scez — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2026

Pour rappel, l’Espagnol avait déjà foulé les courts de la T‑Mobile Arena en mars 2024 pour un match d’ex­hi­bi­tion avec Carlos Alcaraz.

Pour l’ins­tant, aucune infor­ma­tion n’a été dévoilée concer­nant d’autres parti­ci­pants où le format de la compétition.