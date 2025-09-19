À Milan cette semaine, Jannik Sinner a présenté sa fondation, dont le principal objectif sera « d’aider la jeunesse ».
« Le tennis m’a beaucoup appris et a changé ma vie. La fondation a toujours été très importante pour moi, je voulais l’ouvrir bien avant, mais nous avons décidé de bien faire les choses et de prendre plus de temps. Nous espérons faire quelque chose de très beau qui restera en place pendant longtemps, nous essaierons de faire beaucoup de choses positives. Sans ma carrière, tout cela n’aurait pas été possible. Je viens d’une famille très normale, qui m’a toujours permis de faire ce que je voulais… De ce point de vue, nous avions de l’argent, mais pas plus. Je me considère très chanceux, j’espère que les jeunes se sentent chanceux de m’avoir, moi ou d’autres sportifs qui essayons de les aider ».
