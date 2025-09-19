AccueilATPLa grande annonce de Sinner : "Je voulais le faire avant mais...
À Milan cette semaine, Jannik Sinner a présenté sa fonda­tion, dont le prin­cipal objectif sera « d’aider la jeunesse ». 

« Le tennis m’a beau­coup appris et a changé ma vie. La fonda­tion a toujours été très impor­tante pour moi, je voulais l’ou­vrir bien avant, mais nous avons décidé de bien faire les choses et de prendre plus de temps. Nous espé­rons faire quelque chose de très beau qui restera en place pendant long­temps, nous essaie­rons de faire beau­coup de choses posi­tives. Sans ma carrière, tout cela n’au­rait pas été possible. Je viens d’une famille très normale, qui m’a toujours permis de faire ce que je voulais… De ce point de vue, nous avions de l’argent, mais pas plus. Je me consi­dère très chan­ceux, j’es­père que les jeunes se sentent chan­ceux de m’avoir, moi ou d’autres spor­tifs qui essayons de les aider ».

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 15:15

