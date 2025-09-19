À Milan cette semaine, Jannik Sinner a présenté sa fonda­tion, dont le prin­cipal objectif sera « d’aider la jeunesse ».

Sinner 🇮🇹🎙



« Il tennis mi ha inse­gnato tante cose e mi ha cambiato la vita. La fonda­zione per me è sempre stata molto impor­tante la volevo aprire già molto molto prima, però ci siamo detti di fare le cose per bene e di pren­derci più tempo.



Speriamo si fare una cosa molto… pic.twitter.com/j5CC6KLA16 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) September 19, 2025

« Le tennis m’a beau­coup appris et a changé ma vie. La fonda­tion a toujours été très impor­tante pour moi, je voulais l’ou­vrir bien avant, mais nous avons décidé de bien faire les choses et de prendre plus de temps. Nous espé­rons faire quelque chose de très beau qui restera en place pendant long­temps, nous essaie­rons de faire beau­coup de choses posi­tives. Sans ma carrière, tout cela n’au­rait pas été possible. Je viens d’une famille très normale, qui m’a toujours permis de faire ce que je voulais… De ce point de vue, nous avions de l’argent, mais pas plus. Je me consi­dère très chan­ceux, j’es­père que les jeunes se sentent chan­ceux de m’avoir, moi ou d’autres spor­tifs qui essayons de les aider ».