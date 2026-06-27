À l’image de Gaël Monfils, qui avait orga­nisé une fête avant sa dernière parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros avec plusieurs invités de marque, Stanislas Wawrinka va faire de même à Genève après sa dernière saison sur le circuit.

Stan Wawrinka is having a fare­well party “One Last Backhand” in Palexpo, Switzerland on December 19th with guests Roger Federer, Andy Murray, and Gael Monfils. 🥰 Link for tickets here :https://t.co/BxxPqWOn07 pic.twitter.com/uezzJXuNom — LaWanda (@lawanda50) June 26, 2026

« Bonjour à tous, comme vous le savez, 2026 sera ma dernière année. Après plus de 20 ans sur le circuit, il est temps de tourner la page. J’ai eu la chance, pendant toutes ces années, de vivre tant d’émotions grâce au tennis, mais surtout grâce à vous. Et avant de partir, je voulais orga­niser une dernière soirée pour vous remer­cier et vous dire au revoir. Pour cette soirée, j’ai la chance de pouvoir compter sur mes amis avec lesquels j’ai vécu tant de moments merveilleux au fil de ces années. Andy Murray, Gaël Monfils et Roger Federer seront présents. Je voulais orga­niser quelque chose de vrai­ment spécial pour pouvoir profiter une dernière fois de votre compa­gnie. Rendez‐vous donc le 19 décembre 2026 à Pal’Expo Genève », a annoncé le triple lauréat en Grand Chelem.