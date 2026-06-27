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La grande annonce de Stan Wawrinka : « Andy Murray, Gaël Monfils et Roger Federer seront présents »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’image de Gaël Monfils, qui avait orga­nisé une fête avant sa dernière parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros avec plusieurs invités de marque, Stanislas Wawrinka va faire de même à Genève après sa dernière saison sur le circuit. 

« Bonjour à tous, comme vous le savez, 2026 sera ma dernière année. Après plus de 20 ans sur le circuit, il est temps de tourner la page. J’ai eu la chance, pendant toutes ces années, de vivre tant d’émotions grâce au tennis, mais surtout grâce à vous. Et avant de partir, je voulais orga­niser une dernière soirée pour vous remer­cier et vous dire au revoir. Pour cette soirée, j’ai la chance de pouvoir compter sur mes amis avec lesquels j’ai vécu tant de moments merveilleux au fil de ces années. Andy Murray, Gaël Monfils et Roger Federer seront présents. Je voulais orga­niser quelque chose de vrai­ment spécial pour pouvoir profiter une dernière fois de votre compa­gnie. Rendez‐vous donc le 19 décembre 2026 à Pal’Expo Genève », a annoncé le triple lauréat en Grand Chelem.

Publié le samedi 27 juin 2026 à 14:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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