Officiellement retraité depuis octobre 2024, Dominic Thiem semblait s’ap­prêter à enfiler un nouveau costume dans le monde du tennis. C’est en tout cas ce que lais­sait entendre l’Autrichien de 32 ans sur ses réseaux sociaux.

« J’ai bientôt des nouvelles à vous annoncer ! Après 14 années incroyables passées sur le circuit ATP, mon parcours va se pour­suivre d’une manière nouvelle et passion­nante. J’ai hâte de trans­mettre mes connais­sances et mon expé­rience dans le sport que j’aime par‐dessus tout », a écrit le vain­queur de l’US Open 2020 il y a quelques jours.

Alors que certains l’ima­gi­naient déjà en tant que coach ou direc­teur de tournoi, l’an­cien numéro 3 mondial a fina­le­ment mis fin au suspens en annon­çant qu’il appa­raî­trait dans le nouveau jeu Fantasy de l’ATP…

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