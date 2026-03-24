Officiellement retraité depuis octobre 2024, Dominic Thiem semblait s’apprêter à enfiler un nouveau costume dans le monde du tennis. C’est en tout cas ce que laissait entendre l’Autrichien de 32 ans sur ses réseaux sociaux.
« J’ai bientôt des nouvelles à vous annoncer ! Après 14 années incroyables passées sur le circuit ATP, mon parcours va se poursuivre d’une manière nouvelle et passionnante. J’ai hâte de transmettre mes connaissances et mon expérience dans le sport que j’aime par‐dessus tout », a écrit le vainqueur de l’US Open 2020 il y a quelques jours.
Alors que certains l’imaginaient déjà en tant que coach ou directeur de tournoi, l’ancien numéro 3 mondial a finalement mis fin au suspens en annonçant qu’il apparaîtrait dans le nouveau jeu Fantasy de l’ATP…
The secret is out… ATP Fantasy Coming Soon 🎮— ATP Tour (@atptour) March 23, 2026
@atptour x @domithiem
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Publié le mardi 24 mars 2026 à 13:56