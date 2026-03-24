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La grande annonce de Thiem va vous décevoir…

Par
Baptiste Mulatier
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Officiellement retraité depuis octobre 2024, Dominic Thiem semblait s’ap­prêter à enfiler un nouveau costume dans le monde du tennis. C’est en tout cas ce que lais­sait entendre l’Autrichien de 32 ans sur ses réseaux sociaux.

« J’ai bientôt des nouvelles à vous annoncer ! Après 14 années incroyables passées sur le circuit ATP, mon parcours va se pour­suivre d’une manière nouvelle et passion­nante. J’ai hâte de trans­mettre mes connais­sances et mon expé­rience dans le sport que j’aime par‐dessus tout », a écrit le vain­queur de l’US Open 2020 il y a quelques jours.

Alors que certains l’ima­gi­naient déjà en tant que coach ou direc­teur de tournoi, l’an­cien numéro 3 mondial a fina­le­ment mis fin au suspens en annon­çant qu’il appa­raî­trait dans le nouveau jeu Fantasy de l’ATP… 

Un gros coup de pub !

Publié le mardi 24 mars 2026 à 13:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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