Tommy Paul semble être un joueur comblé.

Il a fait son retour à la compé­ti­tion avec une victoire contre Pedro Martinez, après une appa­ri­tion discrète à Wimbledon où il s’est incliné au second tour face à Sebastian Ofner.

Paul a profité de cette pause pour faire une demande en mariage à sa petite amie.

L’Américain, dans des propos relayés par Sportskeeda, a révélé comment il a fait sa demande de fian­çailles à Paige Lorenze, une influen­ceuse américaine.

Things you LOVE to see 🥹



Tommy Paul stopped by our desk to share how he proposed to Paige Lorenze 💍 #CincyTennis pic.twitter.com/QdPyLw5NJr — Tennis Channel (@TennisChannel) August 9, 2025

« C’était vrai­ment cool. On est allés en vacances avec sa famille. Ils vont à Nantucket chaque année. Je savais que je voulais y aller. J’ai tout orga­nisé, j’ai loué une maison en ville. Ses amis étaient plus ou moins d’ac­cord. Ils lui ont dit qu’on allait à un avant‐match. Et puis, évidem­ment, on allait juste être là, avec elle, et je lui ai lancé mon discours et je lui ai mis un genou à terre. »

Cette situa­tion devrait encore plus le motiver : actuel­le­ment 16e joueur mondial, il aborde cette tournée nord‐américaine avec l’envie de faire mieux que l’an dernier.

L’an passé, il avait perdu au second tour du Masters 1000 de Montréal, au premier tour à Cincinnati, puis en huitième de finale à l’US Open.