En 2013, Andy Murray avait mis fin à 77 ans d’at­tente pour le peuple britan­nique en succé­dant à Fred Perry au palmarès de Wimbledon. Également vain­queur du tournoi en 2016, le retraité Andy Murray va bientôt rece­voir un honneur très spécial.

C’est ce qu’a annoncé Debbie Jevans, la prési­dente du All England Club, orga­ni­sa­teur de Wimbledon, dans le podcast « Performance People ».

« Nous souhai­tons installer une statue d’Andy Murray ici et nous travaillons en étroite colla­bo­ra­tion avec lui et son équipe. L’ambition est que nous dévoi­lions cela à l’oc­ca­sion du 150e anni­ver­saire de nos cham­pion­nats, donc le 150e anni­ver­saire est en 2027. Il doit, à juste titre, être très impliqué dans ce projet et lui et son équipe le seront. »