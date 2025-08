Alexander Zverev, qui vient tout juste de passer un cap majeur dans sa carrière, a admis il y a quelques temps que cette année 2025 était diffi­cile pour lui mentalement.

Voilà pour­quoi l’Allemand a décidé de se tourner vers de nouvelles têtes pour trouver des solu­tions à ses problèmes, et pas n’im­portes lesquelles. Dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, il a avoué avoir passé beau­coup de temps avec Toni Nadal, et même avec Rafael Nadal. Il a égale­ment fait comprendre qu’une colla­bo­ra­tion avec Toni Nadal était en train de se mettre en place.

« J’ai adoré la semaine. Je l’ai beau­coup appré­ciée. Je pense que Toni l’a appré­ciée aussi. J’ai aussi passé beau­coup de temps avec Rafa, ce qui était très gentil de sa part. Je ne sais pas si vous allez le voir souvent cette année, car son emploi du temps est plutôt chargé, n’est‐ce pas ? Il fait beau­coup de discours, il a beau­coup à faire avec l’aca­démie. Je pense qu’à partir de l’année prochaine, vous le verrez peut‐être beau­coup plus. »