Si l’on sait que Daniil Medvedev et Alexander Zverev n’ont pas toujours entre­tenu de très bonnes rela­tions, de l’eau a depuis coulé sous les ponts entre ces deux grands champions.

Et après le premier sacre en Grand Chelem de l’Allemand à Roland‐Garros, le Russe, lauréat de l’US Open 2021, a exprimé un certain plaisir lors d’une inter­view accordée avant l’ATP 500 de Halle.

Q. : Le tableau de ce tournoi comprend égale­ment le tout nouveau vain­queur d’un Grand Chelem. En tant que vain­queur d’un Grand Chelem vous‐même, je me deman­dais simple­ment quelle impor­tance cela revêt pour le tennis actuel que cette domi­na­tion, celle de Carlos et Jannik, ait été brisée.

Medvedev : Je pense tout d’abord que c’est un senti­ment formi­dable, donc j’étais vrai­ment heureux pour Sascha parce qu’il avait essuyé des défaites diffi­ciles en demi‐finale, en finale – et la finale a été rude, en cinq sets. Donc le voir réussir m’a fait vrai­ment plaisir et je suis presque sûr qu’il se sent bien par rapport à ça. Ce qu’on ressent après, est diffé­rent pour chacun. Pour moi, pendant un certain temps, c’était un peu comme une euphorie et j’ai réussi à très bien jouer grâce à ce senti­ment, puis, petit à petit, on le perd un peu et il faut trouver un nouveau rythme. On ne sait donc pas du tout comment ça va se passer pour lui, mais je pense que tout le monde est plutôt content pour lui.