Alors que le Danemark et la Bulgarie sont à égalité après les deux premiers matchs en simple, pour les barrages de la Coupe Davis, Holger Rune et Grigor Dimitrov, les deux vain­queurs et numéro 1 de leur équipe, seront opposés dans quelques minutes après le double.

Interrogé par un média local danois, alors que le rencontre se tient à Copenhague, le Bulgare s’est montré parti­cu­liè­re­ment confiant et élogieux envers son futur adver­saire, tout juste de retour de 11 mois d’ab­sence suite à une rupture totale du tendon d’Achille.

« On s’est appelés plus d’une fois au cours de ces 11 mois, ça ne fait aucun doute. On vit tous les deux à Monaco, j’ai donc pu suivre de très près sa réédu­ca­tion. Son kiné­si­thé­ra­peute est mon ancien kiné­si­thé­ra­peute, donc bien sûr, on est restés en contact. J’ai toujours essayé de lui donner quelques mots d’encouragement chaque fois que nous nous voyons, et je lui ai toujours dit que le plus impor­tant était d’être patient. Je lui ai dit qu’une fois les moments les plus diffi­ciles passés, le reste finis­sait par devenir plus facile. Je le connais depuis qu’il a 13 ans, et déjà à l’époque, je voyais le poten­tiel qu’il avait et la façon dont son jeu évoluait. C’était déjà un garçon très solide à l’époque, et il l’est toujours. Il est bien placé pour se préparer à renouer avec le succès dès qu’il sera de retour à 100 %. Je comprends parfai­te­ment la situa­tion de Holger et ce qu’il a traversé. Je sais à quel point c’est diffi­cile. Je n’ai aucun doute dans mon esprit quant à sa capa­cité à revenir au plus haut niveau. Ce n’est qu’une ques­tion de temps. Il est jeune et il a franchi toutes les étapes néces­saires de sa réédu­ca­tion. Au final, tout se jouera sur le terrain et à l’entraînement, mais il est entouré d’une très bonne équipe, et je tiens à vous dire que vous ne devriez pas vous inquiéter pour Holger. Tant qu’il est en bonne santé, tout ira bien pour lui. De belles choses l’attendent très bientôt. »