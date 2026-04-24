Après sa victoire compli­quée contre le Français Benjamin Bonzi à l’oc­ca­sion du premier tour du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a été invité à réagir à l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de cette journée : le forfait de son grand rival, Carlos Alcaraz, pour Roland‐Garros.

Et si on imagi­nait mal voir l’Italien s’en réjouir, alors qu’il devient logi­que­ment le gran­dis­sime favori du tournoi, il a néan­moins fait preuve d’une classe rare.

« C’est très dur. Avec ce genre de bles­sures, il faut y aller très douce­ment. C’est un grand compé­ti­teur et on a toujours envie de se battre contre lui. C’est le meilleur joueur du monde sur cette surface, c’est donc une triste nouvelle. J’espère qu’il se remettra au plus vite et qu’il sera en forme pour Wimbledon. C’est très triste et je ne m’at­ten­dais pas à ce que cela arrive », a déclaré Jannik Sinner lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.