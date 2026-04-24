Après sa victoire compliquée contre le Français Benjamin Bonzi à l’occasion du premier tour du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a été invité à réagir à l’information principale de cette journée : le forfait de son grand rival, Carlos Alcaraz, pour Roland‐Garros.
Et si on imaginait mal voir l’Italien s’en réjouir, alors qu’il devient logiquement le grandissime favori du tournoi, il a néanmoins fait preuve d’une classe rare.
« C’est très dur. Avec ce genre de blessures, il faut y aller très doucement. C’est un grand compétiteur et on a toujours envie de se battre contre lui. C’est le meilleur joueur du monde sur cette surface, c’est donc une triste nouvelle. J’espère qu’il se remettra au plus vite et qu’il sera en forme pour Wimbledon. C’est très triste et je ne m’attendais pas à ce que cela arrive », a déclaré Jannik Sinner lors de l’interview d’après match sur le court.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 19:28