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La grande classe de Jannik Sinner après le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros : « C’est le meilleur joueur du monde sur cette surface, c’est donc une triste nouvelle »

Par
Thomas S
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Après sa victoire compli­quée contre le Français Benjamin Bonzi à l’oc­ca­sion du premier tour du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a été invité à réagir à l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de cette journée : le forfait de son grand rival, Carlos Alcaraz, pour Roland‐Garros.

Et si on imagi­nait mal voir l’Italien s’en réjouir, alors qu’il devient logi­que­ment le gran­dis­sime favori du tournoi, il a néan­moins fait preuve d’une classe rare. 

« C’est très dur. Avec ce genre de bles­sures, il faut y aller très douce­ment. C’est un grand compé­ti­teur et on a toujours envie de se battre contre lui. C’est le meilleur joueur du monde sur cette surface, c’est donc une triste nouvelle. J’espère qu’il se remettra au plus vite et qu’il sera en forme pour Wimbledon. C’est très triste et je ne m’at­ten­dais pas à ce que cela arrive », a déclaré Jannik Sinner lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 19:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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