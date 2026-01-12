De passage chez nos confrères de la presse italienne après sa nouvelle défaite en finale, face à Alexander Bublik sur l’ATP 250 d’Hong‐Kong, sa septième de rang sur le circuit prin­cipal, Lorenzo Musetti, qui s’est consolé en rempor­tant le tournoi en double, a tenu à recon­naître la supé­rio­rité de son adversaire.

« J’étais déçu du résultat de la finale en simple, mais Sasha a joué un tennis incroyable et nous étions proches. Je sais que j’ai le niveau pour être là. Il était impor­tant de garder la tête haute. Je pense que la meilleure oppor­tu­nité que je pouvais saisir était de jouer la finale en double, comme je l’ai fait. C’est un nouveau pas en avant pour moi. Mais je le répète, Sasha méri­tait la victoire, il a tout simple­ment mieux joué que moi. La prochaine fois, nous serons mieux préparés et nous aurons plus d’ex­pé­rience dans ce domaine. »