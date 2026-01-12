AccueilATPLa grande classe de Lorenzo Musetti après sa nouvelle défaite en finale,...
ATP

La grande classe de Lorenzo Musetti après sa nouvelle défaite en finale, contre Alexander Bublik : « Je le répète, il méri­tait la victoire, il a tout simple­ment mieux joué que moi »

Thomas S
Par Thomas S

-

162

De passage chez nos confrères de la presse italienne après sa nouvelle défaite en finale, face à Alexander Bublik sur l’ATP 250 d’Hong‐Kong, sa septième de rang sur le circuit prin­cipal, Lorenzo Musetti, qui s’est consolé en rempor­tant le tournoi en double, a tenu à recon­naître la supé­rio­rité de son adversaire. 

« J’étais déçu du résultat de la finale en simple, mais Sasha a joué un tennis incroyable et nous étions proches. Je sais que j’ai le niveau pour être là. Il était impor­tant de garder la tête haute. Je pense que la meilleure oppor­tu­nité que je pouvais saisir était de jouer la finale en double, comme je l’ai fait. C’est un nouveau pas en avant pour moi. Mais je le répète, Sasha méri­tait la victoire, il a tout simple­ment mieux joué que moi. La prochaine fois, nous serons mieux préparés et nous aurons plus d’ex­pé­rience dans ce domaine. »

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 17:57

Article précédent
Camille Pin, sur le joueur qui monte derrière Alcaraz et Sinner : « Je ne vais pas dire, ‘l’année prochaine, il va gagner un Grand Chelem’ mais un dernier carré, ça me paraît tout à fait possible »
Article suivant
Mouratoglou répond à Tsonga sans le nommer : « Certains d’entre vous ont déclaré qu’ils auraient aimé voir Alcaraz ou Sinner remporter un Grand Chelem en battant Wawrinka, Del Potro, Murray. Pour votre infor­ma­tion, cela ne s’est jamais produit. Ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer, ni aucun autre joueur n’a remporté un Grand Chelem en battant tous ces joueurs »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.