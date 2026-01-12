De passage chez nos confrères de la presse italienne après sa nouvelle défaite en finale, face à Alexander Bublik sur l’ATP 250 d’Hong‐Kong, sa septième de rang sur le circuit principal, Lorenzo Musetti, qui s’est consolé en remportant le tournoi en double, a tenu à reconnaître la supériorité de son adversaire.
« J’étais déçu du résultat de la finale en simple, mais Sasha a joué un tennis incroyable et nous étions proches. Je sais que j’ai le niveau pour être là. Il était important de garder la tête haute. Je pense que la meilleure opportunité que je pouvais saisir était de jouer la finale en double, comme je l’ai fait. C’est un nouveau pas en avant pour moi. Mais je le répète, Sasha méritait la victoire, il a tout simplement mieux joué que moi. La prochaine fois, nous serons mieux préparés et nous aurons plus d’expérience dans ce domaine. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 17:57