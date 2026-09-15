En délicatesse avec son poignet depuis le début de la tournée américaine, Corentin Moutet avait dû abandonner lors de son entrée en lice à l’US Open contre l’Australien Dane Sweeny, après avoir ressenti une gêne dans cette même zone.
Après l’épisode de la blessure de Carlos Alcaraz à Barcelone en avril dernier, les observateurs savent à quel point ce type de pépin physique peut écarter des courts, les acteurs du circuit. Le 59e joueur mondial a décidé de jouer la carte de la prudence. Sur son compte Instagram, le Français a annoncé son forfait pour la tournée asiatique.
« Malheureusement, je ne participerai pas à la tournée asiatique cette année. Je dois laisser à mon poignet le temps nécessaire pour qu’il se remette complètement et que je puisse revenir à 100 %. Je suis déçu de manquer ces tournois, mais j’ai déjà hâte de revenir en Asie en 2027 ».
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 08:57