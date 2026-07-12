Accueil ATP

La grande déci­sion de Daniil Medvedev pour la suite de sa carrière

Par
Thomas S
-
1841

Tantôt perfor­mant tantôt déce­vant depuis l’ar­rivée de Thomas Johansson dans son équipe en rempla­ce­ment de Gilles Cervara en septembre 2025, Daniil Medvedev a décidé de mettre fin à cette colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur suédois.

Récemment éliminé au troi­sième tour de Wimbledon par Struff après un match rocam­bo­lesque, le Russe est actuel­le­ment dans un moment char­nière de sa carrière. 

Désormais âgé de 30 ans et toujours déter­miné à retrouver son niveau qui lui a permis de disputer six finales de Grand Chelem, pour un titre, l’ac­tuel 9e joueur mondial marque clai­re­ment le pas depuis plusieurs mois et va certai­ne­ment devoir se réin­venter un peu pour aborder les dernières années de sa carrière. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥