Tantôt perfor­mant tantôt déce­vant depuis l’ar­rivée de Thomas Johansson dans son équipe en rempla­ce­ment de Gilles Cervara en septembre 2025, Daniil Medvedev a décidé de mettre fin à cette colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur suédois.

EXCLUSIVE : Daniil Medvedev has split with coach Thomas Johansson, Bolshe ! has learned.



No further changes to Medvedev’s team are known at this time.https://t.co/QCWN9kxlxe — Sofya Tartakova (@SofyaTartakova) July 11, 2026

Récemment éliminé au troi­sième tour de Wimbledon par Struff après un match rocam­bo­lesque, le Russe est actuel­le­ment dans un moment char­nière de sa carrière.

Désormais âgé de 30 ans et toujours déter­miné à retrouver son niveau qui lui a permis de disputer six finales de Grand Chelem, pour un titre, l’ac­tuel 9e joueur mondial marque clai­re­ment le pas depuis plusieurs mois et va certai­ne­ment devoir se réin­venter un peu pour aborder les dernières années de sa carrière.