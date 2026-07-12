Tantôt performant tantôt décevant depuis l’arrivée de Thomas Johansson dans son équipe en remplacement de Gilles Cervara en septembre 2025, Daniil Medvedev a décidé de mettre fin à cette collaboration avec l’entraîneur suédois.
EXCLUSIVE : Daniil Medvedev has split with coach Thomas Johansson, Bolshe ! has learned.— Sofya Tartakova (@SofyaTartakova) July 11, 2026
No further changes to Medvedev’s team are known at this time.https://t.co/QCWN9kxlxe
Récemment éliminé au troisième tour de Wimbledon par Struff après un match rocambolesque, le Russe est actuellement dans un moment charnière de sa carrière.
Désormais âgé de 30 ans et toujours déterminé à retrouver son niveau qui lui a permis de disputer six finales de Grand Chelem, pour un titre, l’actuel 9e joueur mondial marque clairement le pas depuis plusieurs mois et va certainement devoir se réinventer un peu pour aborder les dernières années de sa carrière.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 14:14