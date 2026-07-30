Après avoir annoncé il y a quelques jours son forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), Novak Djokovic a fina­le­ment décidé de ne pas arriver à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) sans le moindre match de prépa­ra­tion sur le ciment américain.

Ainsi, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a publié ce jeudi une vidéo dans laquelle il annonce sa venue à Cincinnati, à partir du 13 août prochain : « Je suis heureux de vous annoncer que je parti­ci­perai cette année à l’Open de Cincinnati. J’ai hâte d’y retourner et de jouer devant vous. Je me réjouis beau­coup de retrouver tous les fans, venus du monde entier, qui seront présents au tournoi. »

Un tournoi qu’il connaît très bien pour avoir atteint la finale à huit reprises, pour trois titres dont le dernier lors de sa dernière parti­ci­pa­tion, en 2023, à l’issue d’une finale excep­tion­nelle face à Carlos Alcaraz.