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La grande déci­sion de Novak Djokovic avant l’US Open

Par
Thomas S
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Après avoir annoncé il y a quelques jours son forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), Novak Djokovic a fina­le­ment décidé de ne pas arriver à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) sans le moindre match de prépa­ra­tion sur le ciment américain. 

Ainsi, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a publié ce jeudi une vidéo dans laquelle il annonce sa venue à Cincinnati, à partir du 13 août prochain : « Je suis heureux de vous annoncer que je parti­ci­perai cette année à l’Open de Cincinnati. J’ai hâte d’y retourner et de jouer devant vous. Je me réjouis beau­coup de retrouver tous les fans, venus du monde entier, qui seront présents au tournoi. »

Un tournoi qu’il connaît très bien pour avoir atteint la finale à huit reprises, pour trois titres dont le dernier lors de sa dernière parti­ci­pa­tion, en 2023, à l’issue d’une finale excep­tion­nelle face à Carlos Alcaraz. 

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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