Après avoir annoncé il y a quelques jours son forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), Novak Djokovic a finalement décidé de ne pas arriver à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) sans le moindre match de préparation sur le ciment américain.
Ainsi, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a publié ce jeudi une vidéo dans laquelle il annonce sa venue à Cincinnati, à partir du 13 août prochain : « Je suis heureux de vous annoncer que je participerai cette année à l’Open de Cincinnati. J’ai hâte d’y retourner et de jouer devant vous. Je me réjouis beaucoup de retrouver tous les fans, venus du monde entier, qui seront présents au tournoi. »
He’s back ! 🤩— Cincinnati Open (@CincyTennis) July 30, 2026
24‐time Grand Slam champion @DjokerNole is returning to Cincinnati. pic.twitter.com/W3t3IohoV8
Un tournoi qu’il connaît très bien pour avoir atteint la finale à huit reprises, pour trois titres dont le dernier lors de sa dernière participation, en 2023, à l’issue d’une finale exceptionnelle face à Carlos Alcaraz.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 16:01