C’est la grande nouvelle que l’on atten­dait tous après sa très belle année. Arthur Fils, qui a déjà grimpé jusqu’au 11e rang mondial, notam­ment grâce à son titre au Masters 1000 de Cincinnati, devrait enfin faire son entrée dans le Top 10 mondial.

En effet, le Français a 99,9 % de chances d’intégrer le Top 10. Le seul scénario qui pour­rait l’en empê­cher serait que Novak Djokovic décide de modi­fier son programme en Chine et de disputer les tour­nois précé­dant Pékin. Une hypo­thèse qui paraît très peu probable lorsque l’on sait que le Serbe sélec­tionne désor­mais avec beau­coup de soin ses semaines de compétition.

Arthur Fils devien­drait ainsi le 13e Français de l’histoire à inté­grer le Top 10. Le dernier Tricolore à y être entré était Lucas Pouille, en 2018, tandis qu’aucun Français n’a figuré dans ce cercle depuis Gaël Monfils en 2020.

Une excel­lente nouvelle pour Fils, qui ne compte certai­ne­ment pas s’arrêter là. Désormais, un autre objectif se dessine : la quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals. Et le Français est plei­ne­ment dans la course puisqu’il occupe cette semaine la 7e place à la Race…