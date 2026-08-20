Absent depuis avril à cause d’une blessure au genou, Carlos Alcaraz reste toujours incertain pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
Si l’on sait qu’il s’entraîne depuis la semaine dernière sur les courts chez lui à Murcie, le septuple lauréat en Grand Chelem semble avoir largement augmenté l’intensité de ses séances depuis lundi.
Ce jeudi, l’Espagnol aurait effectué un entraînement de quatre heures aux côtés d’Holger Rune, lui absent depuis dix mois en raison de sa rupture du tendon d’Achille en octobre dernier.
🎾 El entrenamiento de Carlos Alcaraz de hoy ha tenido una duración cercana a las cuatro horas. En él ha disputado sets de práctica con Holger Rune a un gran nivel de intensidad.— Germán R. Abril (@gerebit0) August 20, 2026
📸 Germán Abril pic.twitter.com/G46zKsEfeD
Les deux joueurs auraient disputé deux sets complets.
A few videos of points from practice sets between Holger Rune and Carlos Alcaraz. 🇩🇰🇪🇸— PrinceHolger (@PrinceHolger_) August 20, 2026
They did over 4 hours of training and played 2 sets. 🔥
📹 – @ALVAR0SANCHEZ pic.twitter.com/mc3KC5zM1Z
Une décision finale devrait rapidement être communiquée…
Publié le jeudi 20 août 2026 à 17:55