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La grande nouvelle sur Carlos Alcaraz à dix jours de l’US Open

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis avril à cause d’une bles­sure au genou, Carlos Alcaraz reste toujours incer­tain pour l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Si l’on sait qu’il s’en­traîne depuis la semaine dernière sur les courts chez lui à Murcie, le septuple lauréat en Grand Chelem semble avoir large­ment augmenté l’in­ten­sité de ses séances depuis lundi. 

Ce jeudi, l’Espagnol aurait effectué un entraî­ne­ment de quatre heures aux côtés d’Holger Rune, lui absent depuis dix mois en raison de sa rupture du tendon d’Achille en octobre dernier. 

Les deux joueurs auraient disputé deux sets complets. 

Une déci­sion finale devrait rapi­de­ment être communiquée…

Publié le jeudi 20 août 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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