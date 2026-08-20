Absent depuis avril à cause d’une bles­sure au genou, Carlos Alcaraz reste toujours incer­tain pour l’US Open (30 août au 13 septembre).

Si l’on sait qu’il s’en­traîne depuis la semaine dernière sur les courts chez lui à Murcie, le septuple lauréat en Grand Chelem semble avoir large­ment augmenté l’in­ten­sité de ses séances depuis lundi.

Ce jeudi, l’Espagnol aurait effectué un entraî­ne­ment de quatre heures aux côtés d’Holger Rune, lui absent depuis dix mois en raison de sa rupture du tendon d’Achille en octobre dernier.

🎾 El entre­na­miento de Carlos Alcaraz de hoy ha tenido una dura­ción cercana a las cuatro horas. En él ha dispu­tado sets de prác­tica con Holger Rune a un gran nivel de inten­sidad.



📸 Germán Abril pic.twitter.com/G46zKsEfeD — Germán R. Abril (@gerebit0) August 20, 2026

Les deux joueurs auraient disputé deux sets complets.

A few videos of points from prac­tice sets between Holger Rune and Carlos Alcaraz. 🇩🇰🇪🇸



They did over 4 hours of trai­ning and played 2 sets. 🔥



📹 – @ALVAR0SANCHEZ pic.twitter.com/mc3KC5zM1Z — PrinceHolger (@PrinceHolger_) August 20, 2026

Une déci­sion finale devrait rapi­de­ment être communiquée…