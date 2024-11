Dans un post dont il a le secret publié sur son compte Instagram, Stefanos Tsitsipas a fait le bilan de sa saison 2024.

Pas qualifié pour le Masters pour la première fois depuis 2018, le joueur grec a employé les grands mots en parlant « d’hu­mi­lité ». Une désillu­sion en forme de déclic et de prise de conscience.

« Cette année m’a façonné d’une manière que je n’aurais pu imaginer. Je suis recon­nais­sant de ce parcours. Je m’efforce de l’obtenir, mais j’ai appris que la perfec­tion n’existe pas en moi. Et c’est très bien comme ça. Même si vous le souhaitez, vous n’y parvien­drez pas simple­ment en y pensant. La véri­table diffé­rence réside dans l’exé­cu­tion et la constance des efforts. Ne pas faire partie du Masters a été une expé­rience pleine d’humilité, m’apprenant les valeurs de la rési­lience et de la perspective. »