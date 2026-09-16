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La grosse annonce de Juan Carlos Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz : « Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui »

Par
Baptiste Mulatier
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Dix mois désor­mais depuis la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz, annoncée à la surprise géné­rale avant le début de saison 2026, Juan Carlos Ferrero s’est exprimé sur son avenir au micro de Movistar, en annon­çant qu’il coache­rait sans doute un joueur du circuit l’année prochaine. 

« Cette année, je suis très serein, je profite de ma famille et je me prépare pour ce qui m’at­tend l’année prochaine. Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a déclaré le vain­queur de Roland‐Garros 2003. 

Interrogé en juin dernier sur la possi­bi­lité d’en­traîner Jannik Sinner, rival de Carlos Alcaraz, l’an­cien numéro 1 mondial avait répondu : « Pourquoi pas ? J’apprécie son atti­tude, ce serait formidable »

A suivre…

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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