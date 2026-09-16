Dix mois désor­mais depuis la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz, annoncée à la surprise géné­rale avant le début de saison 2026, Juan Carlos Ferrero s’est exprimé sur son avenir au micro de Movistar, en annon­çant qu’il coache­rait sans doute un joueur du circuit l’année prochaine.

« Cette année, je suis très serein, je profite de ma famille et je me prépare pour ce qui m’at­tend l’année prochaine. Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a déclaré le vain­queur de Roland‐Garros 2003.

🫢🎾 « Volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién«



𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 confirma su vuelta al tenis para la tempo­rada que viene.



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Interrogé en juin dernier sur la possi­bi­lité d’en­traîner Jannik Sinner, rival de Carlos Alcaraz, l’an­cien numéro 1 mondial avait répondu : « Pourquoi pas ? J’apprécie son atti­tude, ce serait formidable »

A suivre…