Dix mois désormais depuis la fin de sa collaboration avec Carlos Alcaraz, annoncée à la surprise générale avant le début de saison 2026, Juan Carlos Ferrero s’est exprimé sur son avenir au micro de Movistar, en annonçant qu’il coacherait sans doute un joueur du circuit l’année prochaine.
« Cette année, je suis très serein, je profite de ma famille et je me prépare pour ce qui m’attend l’année prochaine. Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a déclaré le vainqueur de Roland‐Garros 2003.
🫢🎾 « Volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién«— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026
𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 confirma su vuelta al tenis para la temporada que viene.
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Interrogé en juin dernier sur la possibilité d’entraîner Jannik Sinner, rival de Carlos Alcaraz, l’ancien numéro 1 mondial avait répondu : « Pourquoi pas ? J’apprécie son attitude, ce serait formidable »
A suivre…
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 08:01