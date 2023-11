Rafael Nadal va bel et bien faire son grand retour à la compétition !

L’homme aux 14 Roland‐Garros l’a confirmé ce mercredi aux médias espa­gnols lors d’une appa­ri­tion en publique au cours de laquelle il a déclaré qu’il fera son retour sur le circuit en 2024 même s’il n’a toujours pas révélé le lieu et le moment.

« Je ne sais pas à quel niveau je pourrai revenir, mais je n’ai jamais perdu cette illu­sion. Je n’ai pas joué depuis un an et pour moi, ma réus­site person­nelle est d’en­tre­tenir l’en­thou­siasme de jouer à nouveau. Je sens qu’il sera diffi­cile de retrouver un haut niveau de tennis, mais si je n’avais pas eu l’es­poir d’être à nouveau compé­titif, je n’au­rais pas fait le travail que j’ai fait ces mois‐ci et les efforts que cela implique après une très longue carrière. Je ne vais pas gagner plus de tour­nois du Grand Chelem que Djokovic, mais je vais me donner l’op­por­tu­nité de me faire plaisir à nouveau. », a déclaré le cham­pion espagnol.

😳 « No sabía si iba a volver a jugar al tenis…



🥹✅ Pero ahora creo que sí ».



🎾🗣️ RAFA NADAL deja claro que su regreso está cada vez más cerca.



📹 @marccnunezz. pic.twitter.com/cS1Di23qDV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 15, 2023

Une excel­lente nouvelle pour tous les fans de tennis qui auront le plaisir d’as­sister très proba­ble­ment à la dernière saison en carrière de l’un des plus grands joueurs de ce sport.