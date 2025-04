Après avoir donné de ses nouvelles en évoquant son emploi du temps très chargé depuis sa retraite en septembre 2022, Roger Federer, dans une récente inter­view accordée à l’un de ses spon­sors, a fait une annonce qui devrait ravir ses fans.

En effet, le Suisse a mani­fes­te­ment bien l’in­ten­tion de revenir régu­liè­re­ment sur les courts afin de disputer des matchs exhi­bi­tions. Rafael Nadal est prévenu.

« J’aimerais recom­mencer à jouer deux ou trois fois par semaine et, avec un peu de chance, retourner sur un court d’ex­hi­bi­tion, remplir des stades du monde entier. Je n’ai pas encore de projets, mais l’en­traî­ne­ment me manque un peu. Je n’ai pas beau­coup joué depuis ma retraite parce que mon corps avait besoin d’une pause, et peut‐être mon esprit aussi. J’ai joué avec mes enfants, mais j’ai­me­rais vrai­ment m’en­traîner à nouveau seul. Je le ferai en voya­geant et j’es­père que vous me verrez bientôt jouer une exhibition. »