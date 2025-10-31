AccueilATPLa grosse confession de Rafael Nadal à propos de Roger Federer :...
ATP

La grosse confes­sion de Rafael Nadal à propos de Roger Federer : « Il a joué un rôle impor­tant dans ma vie. Quand il a pris sa retraite, c’est comme si une partie de moi était partie avec lui »

Thomas S
Par Thomas S

-

802

Récemment de passage dans une émis­sion de télé­vi­sion sud‐coréenne, You Quiz on the Block, Rafael Nadal a de nouveau été inter­rogé sur sa rela­tion très parti­cu­lière avec Roger Federer. Et l’Espagnol a notam­ment évoqué cette fameuse soirée du 15 septembre 2022. 

« D’une certaine manière, il a joué un rôle impor­tant dans ma vie, car il a été mon prin­cipal rival pendant long­temps au début de ma carrière. Et quand il a pris sa retraite, c’est comme si une partie de moi était partie avec lui. Donc c’était assez émou­vant. Je pense que c’était un grand défi pour nous de jouer l’un contre l’autre, un très, très grand défi. »

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 16:36

Article précédent
Deux semaines après une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune déjà de retour sur les courts
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.