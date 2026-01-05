Novak Djokovic a annoncé sur les réseaux sociaux son retrait total de la PTPA, l’association des joueurs de tennis professionnels qu’il avait cofondée en 2019 avec Vasek Pospisil.
« Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer complètement de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA). Cette décision fait suite à des préoccupations persistantes concernant la transparence, la gouvernance et la manière dont ma voix et mon image ont été représentées. Je suis fier de la vision que Vasek et moi partagions lorsque nous avons fondé la PTPA, qui visait à donner aux joueurs une voix plus forte et indépendante, mais il est devenu évident que mes valeurs et mon approche ne correspondent plus à l’orientation actuelle de l’organisation. Je continuerai à me concentrer sur mon tennis, ma famille et à contribuer à ce sport d’une manière qui reflète mes principes et mon intégrité. Je souhaite bonne chance aux joueurs et à toutes les personnes impliquées dans cette aventure, mais pour moi, ce chapitre est désormais clos. »
After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented.— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026
Pour rappel, Djokovic n’avait pas voulu s’associer à l’action en justice lancée en mars dernier par la PTPA contre l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA. Quelques mois plus tard, il coupe les ponts avec ce syndicat dont l’objectif est de défendre les intérêts de tous les joueurs du top 500.
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 08:05