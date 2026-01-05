Novak Djokovic a annoncé sur les réseaux sociaux son retrait total de la PTPA, l’association des joueurs de tennis profes­sion­nels qu’il avait cofondée en 2019 avec Vasek Pospisil.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer complè­te­ment de l’Association des joueurs de tennis profes­sion­nels (PTPA). Cette déci­sion fait suite à des préoc­cu­pa­tions persis­tantes concer­nant la trans­pa­rence, la gouver­nance et la manière dont ma voix et mon image ont été repré­sen­tées. Je suis fier de la vision que Vasek et moi parta­gions lorsque nous avons fondé la PTPA, qui visait à donner aux joueurs une voix plus forte et indé­pen­dante, mais il est devenu évident que mes valeurs et mon approche ne corres­pondent plus à l’orien­ta­tion actuelle de l’or­ga­ni­sa­tion. Je conti­nuerai à me concen­trer sur mon tennis, ma famille et à contri­buer à ce sport d’une manière qui reflète mes prin­cipes et mon inté­grité. Je souhaite bonne chance aux joueurs et à toutes les personnes impli­quées dans cette aven­ture, mais pour moi, ce chapitre est désor­mais clos. »

After careful consi­de­ra­tion, I have decided to step away comple­tely from the Professional Tennis Players Association. This deci­sion comes after ongoing concerns regar­ding trans­pa­rency, gover­nance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Pour rappel, Djokovic n’avait pas voulu s’as­so­cier à l’ac­tion en justice lancée en mars dernier par la PTPA contre l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA. Quelques mois plus tard, il coupe les ponts avec ce syndicat dont l’ob­jectif est de défendre les inté­rêts de tous les joueurs du top 500.