Avant même la fameuse conférence de presse d’avant tournoi, à Wimbledon, Jannik Sinner s’est déjà beaucoup exprimé, notamment au sujet de son énorme défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros.
Et lors d’une récente interview accordée pour le All England Club, le numéro 1 mondial a fait comme un mea‐culpa concernant la gestion de son calendrier avant le Grand Chelem parisien, période pendant laquelle il a disputé et remporté cinq Masters 1000 d’affilée (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome).
« La situation en France était particulière, liée à l’enchaînement des matchs et aux succès accumulés durant la préparation. Je ne me souviens pas vraiment d’avoir vu quelqu’un jouer autant au tennis que moi jusqu’à ce stade de la saison. Nous aurions peut‐être pu gérer certaines choses un peu mieux. Si l’on commet des erreurs ici ou là, on en paie le prix. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 18:44