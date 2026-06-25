Accueil ATP

La grosse erreur de Jannik Sinner : « Je ne me souviens pas vrai­ment d’avoir vu quel­qu’un jouer autant au tennis que moi jusqu’à ce stade de la saison. Nous aurions peut‐être pu gérer certaines choses un peu mieux »

Par
Thomas S
-
107

Avant même la fameuse confé­rence de presse d’avant tournoi, à Wimbledon, Jannik Sinner s’est déjà beau­coup exprimé, notam­ment au sujet de son énorme défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros. 

Et lors d’une récente inter­view accordée pour le All England Club, le numéro 1 mondial a fait comme un mea‐culpa concer­nant la gestion de son calen­drier avant le Grand Chelem pari­sien, période pendant laquelle il a disputé et remporté cinq Masters 1000 d’af­filée (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome). 

« La situa­tion en France était parti­cu­lière, liée à l’en­chaî­ne­ment des matchs et aux succès accu­mulés durant la prépa­ra­tion. Je ne me souviens pas vrai­ment d’avoir vu quel­qu’un jouer autant au tennis que moi jusqu’à ce stade de la saison. Nous aurions peut‐être pu gérer certaines choses un peu mieux. Si l’on commet des erreurs ici ou là, on en paie le prix. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 18:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥