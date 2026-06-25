Avant même la fameuse confé­rence de presse d’avant tournoi, à Wimbledon, Jannik Sinner s’est déjà beau­coup exprimé, notam­ment au sujet de son énorme défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros.

Et lors d’une récente inter­view accordée pour le All England Club, le numéro 1 mondial a fait comme un mea‐culpa concer­nant la gestion de son calen­drier avant le Grand Chelem pari­sien, période pendant laquelle il a disputé et remporté cinq Masters 1000 d’af­filée (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome).

« La situa­tion en France était parti­cu­lière, liée à l’en­chaî­ne­ment des matchs et aux succès accu­mulés durant la prépa­ra­tion. Je ne me souviens pas vrai­ment d’avoir vu quel­qu’un jouer autant au tennis que moi jusqu’à ce stade de la saison. Nous aurions peut‐être pu gérer certaines choses un peu mieux. Si l’on commet des erreurs ici ou là, on en paie le prix. »