Absent du circuit depuis son abandon au premier tour du Masters 1000 de Miami le 22 mars dernier, Arthur Rinderknech, qui devait effec­tuer son retour cette semaine à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Madrid, a publié un message sur ses réseaux sociaux afin d’an­noncer son forfait pour le tournoi madri­lène et d’ex­pli­quer les raisons d’un début de saison compliqué.

« Pour la 2eme année consé­cu­tive, j’avais hâte de décou­vrir le tournoi de Madrid mais ce sera pour l’année prochaine. Comme promis, je souhai­tais égale­ment vous informer de ma situa­tion actuelle. J’ai eu le covid en décembre, puis la mono­nu­cléose en janvier et février. A mon retour d’Australie, j’ai eu une petite bles­sure qui s’est aggravée avec les semaines pour devenir une pubalgie… À ce stade, je n’ai pas eu le choix que de me soigner pour revenir à 100% sur le court. On travaille dur avec mon équipe pour surmonter cette période afin de vous retrouver dans les prochaines semaines et enfin lancer ma saison 2023 ! »