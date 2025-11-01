AccueilATPLa grosse prédiction de Boris Becker sur Novak Djokovic : "S'il continue...
La grosse prédic­tion de Boris Becker sur Novak Djokovic : « S’il continue à jouer deux ans de plus, il deviendra le joueur de tennis le plus popu­laire de tous les temps »

Dans un récent podcast, Boris Becker a fait une prédic­tion concer­nant Novak Djokovic, mais il n’est pas certain que sa théorie se vérifie à l’avenir. Son affir­ma­tion devrait d’ailleurs faire couler un peu d’encre.

« Son histoire est diffé­rente. Venant d’un pays diffi­cile, les choses qu’il a accom­plies sont incroyables. Maintenant, il reçoit le respect qu’il mérite. S’il continue à jouer deux ans de plus, il deviendra le joueur de tennis le plus popu­laire de tous les temps. »

Or, l’his­toire d’un joueur ne pèse pas forcé­ment quand on fait le bilan de la popu­la­rité d’une star, Federer en est l’exemple parfait.

samedi 1 novembre 2025

