Dans un récent podcast, Boris Becker a fait une prédiction concernant Novak Djokovic, mais il n’est pas certain que sa théorie se vérifie à l’avenir. Son affirmation devrait d’ailleurs faire couler un peu d’encre.
« Son histoire est différente. Venant d’un pays difficile, les choses qu’il a accomplies sont incroyables. Maintenant, il reçoit le respect qu’il mérite. S’il continue à jouer deux ans de plus, il deviendra le joueur de tennis le plus populaire de tous les temps. »
Or, l’histoire d’un joueur ne pèse pas forcément quand on fait le bilan de la popularité d’une star, Federer en est l’exemple parfait.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 11:56