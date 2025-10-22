AccueilATPLa grosse prédiction de Kyrgios : "Il est évident que Sinner et...
La grosse prédic­tion de Kyrgios : « Il est évident que Sinner et Alcaraz sont les géants et les titans, mais je pense que Medvedev et Zverev en ont assez et que l’un des deux va gagner un Grand Chelem en 2026 »

Présent à Hong Kong pour assister à une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), la compé­ti­tion créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a livré une prédic­tion auda­cieuse pour 2026 au sujet du Français Giovanni Mpetshi Perricard avant d’af­firmer que Daniil Medvedev ou Alexander Zverev rempor­te­rait un Grand Chelem en 2026. 

« Il est évident que Sinner et Alcaraz sont les géants et les titans. Mais je pense que Medvedev et Zverev en ont assez de les voir remporter tous les tour­nois du Grand Chelem. Alors peut‐être l’un de ces deux‐là », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2022. 

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 12:12

