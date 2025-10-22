Présent à Hong Kong pour assister à une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), la compétition créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a livré une prédiction audacieuse pour 2026 au sujet du Français Giovanni Mpetshi Perricard avant d’affirmer que Daniil Medvedev ou Alexander Zverev remporterait un Grand Chelem en 2026.
« Il est évident que Sinner et Alcaraz sont les géants et les titans. Mais je pense que Medvedev et Zverev en ont assez de les voir remporter tous les tournois du Grand Chelem. Alors peut‐être l’un de ces deux‐là », a déclaré le finaliste de Wimbledon 2022.
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 12:12