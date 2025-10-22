Présent à Hong Kong pour assister à une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), la compé­ti­tion créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a livré une prédic­tion auda­cieuse pour 2026 au sujet du Français Giovanni Mpetshi Perricard avant d’af­firmer que Daniil Medvedev ou Alexander Zverev rempor­te­rait un Grand Chelem en 2026.

« Il est évident que Sinner et Alcaraz sont les géants et les titans. Mais je pense que Medvedev et Zverev en ont assez de les voir remporter tous les tour­nois du Grand Chelem. Alors peut‐être l’un de ces deux‐là », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2022.