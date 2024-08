Consultant pour Eurosport et invité à se prononcer sur la date et le lieu de la fin de carrière de Rafael Nadal, John McEnroe a estimé que l’Espagnol pour­rait imiter Roger Federer en prenant sa retraite à l’issue de la Laver Cup le 22 septembre prochain.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il va peut‐être s’ar­rêter à la Laver Cup. Mais Roger l’a fait à la Laver Cup il y a quelques années, alors peut‐être qu’il veut le faire à son rythme. Il semble toujours avoir envie de jouer. Il semble essayer d’amener son corps à un niveau où il se sent capable de jouer. Peut‐être qu’on verra ce qu’il peut faire au début de l’année prochaine ? Je ne sais pas et c’est une suppo­si­tion totale, mais la Laver Cup pour­rait être la fin pour Rafa. Il aime vrai­ment jouer, plus que presque n’im­porte qui d’autre que j’ai jamais vu, mais nous avons regardé Andy Murray au cours des six dernières années essayer de revenir à ce niveau et c’est diffi­cile quand votre corps vous laisse tomber. C’est diffi­cile de partir quand on a encore envie de jouer et qu’on regarde Murray et qu’il le voulait telle­ment. C’est pénible quand ton corps ne coopère pas et on verra avec Rafa. Je serais un peu surpris s’il conti­nuait à jouer. »