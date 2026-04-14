Entraîneur d’Arthur Fils de 2023 à 2025, Sebastien Grosjean s’est récemment exprimé sur son ancien poulain, de retour à la compétition cette semaine sur l’ATP 500 de Barcelone après une très belle tournée américaine en mars.
Et l’ancien 4e joueur mondial voit grand pour son jeune compatriote, opposé ce mardi à Terence Atmane en Catalogne dans un duel 100% français.
« Comme Jo (Tsonga), il peut bien jouer partout. C’est vrai que tu as l’impression qu’il n’a pas de points faibles. Il a confiance en lui, ça c’est positif. Le fait qu’il ne lâche rien, qu’il ait envie d’être un champion… Bref, sur l’attitude en général, il a toujours été bon. Le fait d’avoir été écarté des courts lui donne encore plus envie de s’accrocher. De toute façon, pour moi, il joue déjà entre 5e et 15e sans problème. Après, dans les places tout en haut, les mecs sont encore au‐dessus. Mais bon, à force de les jouer, c’est là qu’il va se rapprocher. Il faut qu’il les joue tout le temps. C’est comme ça qu’on réduit l’écart avec les meilleurs. Il va rentrer dans les 10 assez rapidement, peut‐être à la fin de Roland, mais il va y entrer, c’est clair », a déclaré Grosjean chez nos confrères de L’Équipe.
Publié le mardi 14 avril 2026 à 14:55