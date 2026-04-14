Entraîneur d’Arthur Fils de 2023 à 2025, Sebastien Grosjean s’est récem­ment exprimé sur son ancien poulain, de retour à la compé­ti­tion cette semaine sur l’ATP 500 de Barcelone après une très belle tournée améri­caine en mars.

Et l’an­cien 4e joueur mondial voit grand pour son jeune compa­triote, opposé ce mardi à Terence Atmane en Catalogne dans un duel 100% français.

« Comme Jo (Tsonga), il peut bien jouer partout. C’est vrai que tu as l’im­pres­sion qu’il n’a pas de points faibles. Il a confiance en lui, ça c’est positif. Le fait qu’il ne lâche rien, qu’il ait envie d’être un cham­pion… Bref, sur l’at­ti­tude en général, il a toujours été bon. Le fait d’avoir été écarté des courts lui donne encore plus envie de s’ac­cro­cher. De toute façon, pour moi, il joue déjà entre 5e et 15e sans problème. Après, dans les places tout en haut, les mecs sont encore au‐dessus. Mais bon, à force de les jouer, c’est là qu’il va se rappro­cher. Il faut qu’il les joue tout le temps. C’est comme ça qu’on réduit l’écart avec les meilleurs. Il va rentrer dans les 10 assez rapi­de­ment, peut‐être à la fin de Roland, mais il va y entrer, c’est clair », a déclaré Grosjean chez nos confrères de L’Équipe.