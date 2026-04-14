Accueil ATP

La grosse prédic­tion de Sebastien Grosjean, ex‐coach d’Arthur Fils : « Peut‐être à la fin de Roland‐Garros, mais il va y entrer, c’est clair »

Par
Thomas S
-
135

Entraîneur d’Arthur Fils de 2023 à 2025, Sebastien Grosjean s’est récem­ment exprimé sur son ancien poulain, de retour à la compé­ti­tion cette semaine sur l’ATP 500 de Barcelone après une très belle tournée améri­caine en mars. 

Et l’an­cien 4e joueur mondial voit grand pour son jeune compa­triote, opposé ce mardi à Terence Atmane en Catalogne dans un duel 100% français. 

« Comme Jo (Tsonga), il peut bien jouer partout. C’est vrai que tu as l’im­pres­sion qu’il n’a pas de points faibles. Il a confiance en lui, ça c’est positif. Le fait qu’il ne lâche rien, qu’il ait envie d’être un cham­pion… Bref, sur l’at­ti­tude en général, il a toujours été bon. Le fait d’avoir été écarté des courts lui donne encore plus envie de s’ac­cro­cher. De toute façon, pour moi, il joue déjà entre 5e et 15e sans problème. Après, dans les places tout en haut, les mecs sont encore au‐dessus. Mais bon, à force de les jouer, c’est là qu’il va se rappro­cher. Il faut qu’il les joue tout le temps. C’est comme ça qu’on réduit l’écart avec les meilleurs. Il va rentrer dans les 10 assez rapi­de­ment, peut‐être à la fin de Roland, mais il va y entrer, c’est clair », a déclaré Grosjean chez nos confrères de L’Équipe.

Publié le mardi 14 avril 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥