Au cours d’une longue inter­view accordée à Clay, Robin Haase, ancien membre du conseil des joueurs, distille plusieurs idées de réformes pour moder­niser le tennis et le rendre encore plus attrayant. Il propose de laisser les spec­ta­teurs se déplacer libre­ment pendant les matchs, de supprimer la règle du « let » au service, donc de jouer le point même si la balle touche la bande du filet. Et enfin, il suggère de changer le format des matchs lors des ATP 250 unique­ment, car il estime que les Grands Chelems et les Masters 1000 sont déjà adorés du grand public.

« Qu’est‐ce qui est le plus amusant à regarder ? Un match au meilleur des trois sets en six jeux chacun, ou au meilleur des cinq sets en quatre jeux ? Ce n’est pas plus court. La règle qui a été testée lors des finales de la Next Gen. Je prends un exemple, Vous gagnez un set 6–4. Dans le set suivant, le premier jeu, le deuxième jeu et le troi­sième jeu sont très ennuyeux. Les gens sortent et boivent un verre. Mais main­te­nant, vous gagnez 4–1 et au set suivant, vous gagnez votre jeu de service et vous faites le break, vous êtes tout près de gagner un autre set. C’est beau­coup plus exci­tant pour les fans, mais aussi plus diffi­cile pour les joueurs. Car aujourd’hui, les joueurs ne se soucient plus telle­ment des premiers jeux du set. Imaginez que vous gagnez le premier set, puis que vous êtes à un partout. L’autre joueur sert 40–15. Parfois, ils disent « ce point n’a pas d’im­por­tance ». Mais quand vous savez que le set est en quatre, que vous n’avez pas beau­coup de chances de faire le break, vous avez intérêt à jouer ce coup et à gagner ce match. Je ne dis pas qu’il faut changer cela main­te­nant, mais nous pouvons expé­ri­menter davantage. »

A noter que l’an­cien 33e mondial s’est aussi exprimé sur la réelle force mentale de cette nouvelle géné­ra­tion comparé aux légendes que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic.