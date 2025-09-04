Alors que le casting complet de la huitième édition de la Laver Cup a été dévoilé ce jeudi avec quelques chan­ge­ments de dernières minutes suite aux forfaits de Ben Shelton et Tommy Paul, remplacés par Alex Michelsen et Reilly Opelka, une décla­ra­tion n’est pas passée inaperçue sur la toile.

Elle est l’oeuvre de notre confrère argentin, Danny Miche, vieux routard du circuit et notam­ment auteur de trois livres sur le monde de la petite balle jaune.

Particulièrement critique envers la compé­ti­tion par équipe créée par Roger Federer et calquée sur la mythique Ryder Cup au golf, le jour­na­liste ne prend pas de gants.

Qué porquería es la Laver Cup. Un curro de Roger avalado por ATP.

Solo sirve para que algunos tenistas millo­na­rios sigan siendo más millo­na­rios. No tiene ningún aporte al desar­rollo del tenis. https://t.co/MKDZfSbKK8 — Danny Miche🎾 (@dannymiche) September 4, 2025

« La Laver Cup, c’est de la merde. Un gadget de Roger approuvé par l’ATP. Ça ne sert qu’à rendre certains joueurs million­naires encore plus million­naires. Ça n’ap­porte rien au déve­lop­pe­ment du tennis. » Roger appréciera…