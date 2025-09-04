Alors que le casting complet de la huitième édition de la Laver Cup a été dévoilé ce jeudi avec quelques changements de dernières minutes suite aux forfaits de Ben Shelton et Tommy Paul, remplacés par Alex Michelsen et Reilly Opelka, une déclaration n’est pas passée inaperçue sur la toile.
Elle est l’oeuvre de notre confrère argentin, Danny Miche, vieux routard du circuit et notamment auteur de trois livres sur le monde de la petite balle jaune.
Particulièrement critique envers la compétition par équipe créée par Roger Federer et calquée sur la mythique Ryder Cup au golf, le journaliste ne prend pas de gants.
Qué porquería es la Laver Cup. Un curro de Roger avalado por ATP.— Danny Miche🎾 (@dannymiche) September 4, 2025
Solo sirve para que algunos tenistas millonarios sigan siendo más millonarios. No tiene ningún aporte al desarrollo del tenis. https://t.co/MKDZfSbKK8
« La Laver Cup, c’est de la merde. Un gadget de Roger approuvé par l’ATP. Ça ne sert qu’à rendre certains joueurs millionnaires encore plus millionnaires. Ça n’apporte rien au développement du tennis. » Roger appréciera…
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 19:09