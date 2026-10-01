Cette tran­si­tion était parti­cu­liè­re­ment redoutée par les joueurs ayant parti­cipé à la Laver Cup, ce week‐end, à l’O2 Arena de Londres, et elle n’a vrai­ment pas fait de quartier.

Excepté Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Jakub Mensik et Francisco Cerundolo, tous les parti­ci­pants à la compé­ti­tion par équipes de Roger Federer alignés sur le court ce jeudi, sur les ATP 500 de Pékin et Tokyo, se sont inclinés au premier tour : Arthur Fery, Casper Ruud, Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Rafael Jodar, Ignacio Buse, Flavio Cobolli, Learner Tien et Alexander Bublik.

Une véri­table héca­tombe évidem­ment causée par le déca­lage horaire, le manque de temps d’adap­ta­tion aux condi­tions de jeu, ainsi qu’à une météo capri­cieuse, notam­ment au Japon, où les joueurs fraî­che­ment arrivés, comme Carlos Alcaraz, ont seule­ment pu s’en­traîner sur des courts… en intérieur.

Reste désor­mais à savoir si les cinq rescapés parvien­dront à passer plus d’un tour…