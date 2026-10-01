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La Laver Cup, compé­ti­tion de Roger Federer, fait de gros dégâts sur les joueurs de la tournée asiatique

Par
Thomas S
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Cette tran­si­tion était parti­cu­liè­re­ment redoutée par les joueurs ayant parti­cipé à la Laver Cup, ce week‐end, à l’O2 Arena de Londres, et elle n’a vrai­ment pas fait de quartier.

Excepté Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Jakub Mensik et Francisco Cerundolo, tous les parti­ci­pants à la compé­ti­tion par équipes de Roger Federer alignés sur le court ce jeudi, sur les ATP 500 de Pékin et Tokyo, se sont inclinés au premier tour : Arthur Fery, Casper Ruud, Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Rafael Jodar, Ignacio Buse, Flavio Cobolli, Learner Tien et Alexander Bublik.

Une véri­table héca­tombe évidem­ment causée par le déca­lage horaire, le manque de temps d’adap­ta­tion aux condi­tions de jeu, ainsi qu’à une météo capri­cieuse, notam­ment au Japon, où les joueurs fraî­che­ment arrivés, comme Carlos Alcaraz, ont seule­ment pu s’en­traîner sur des courts… en intérieur. 

Reste désor­mais à savoir si les cinq rescapés parvien­dront à passer plus d’un tour…

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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