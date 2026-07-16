Toujours aussi prompt à dire ce qu’il pense, d’autant plus lorsqu’il est présent sur le plateau de « Sans Filet », sur Winamax TV, notre confrère Frédéric Verdier n’a pas mâché ses mots au sujet de la Laver Cup si chère à Roger Federer, qui aura lieu cette année à Londres du 25 au 27 septembre.
👎 « J’en ai rien à secouer de la Laver Cup avec une énergie extraordinaire. Pourtant, je suis un homme qui aime le terrain. Cela reste une simple exhibition qui ne m’intéresse pas. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 16, 2026
🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/3YNWm4ThJh
« Gstaad, Kitzbuhel, Umag, j’adore ces tournois, ils sont historiques, ça m’intéresse. Voir Tabur qui joue 3h30 contre Rinderknech, ça m’intéresse. De voir le même Rinderknech, s’il était appelé en renfort pour représenter l’Europe à la Laver Cup, je n’en ai rien à carrer. Je m’en fous, avec une force, avec une précision, vraiment, c’est étonnant à quel point je m’en fous. La Laver Cup, cela reste une exhibition. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 15:45