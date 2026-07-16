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« La Laver Cup, je n’en ai rien à carrer. C’est éton­nant à quel point je m’en fous de cette exhi­bi­tion. Je préfère les tour­nois de Gstaad, Kitzbuhel et Umag », lâche Frédéric Verdier

Par
Thomas S
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Toujours aussi prompt à dire ce qu’il pense, d’au­tant plus lors­qu’il est présent sur le plateau de « Sans Filet », sur Winamax TV, notre confrère Frédéric Verdier n’a pas mâché ses mots au sujet de la Laver Cup si chère à Roger Federer, qui aura lieu cette année à Londres du 25 au 27 septembre. 

« Gstaad, Kitzbuhel, Umag, j’adore ces tour­nois, ils sont histo­riques, ça m’in­té­resse. Voir Tabur qui joue 3h30 contre Rinderknech, ça m’in­té­resse. De voir le même Rinderknech, s’il était appelé en renfort pour repré­senter l’Europe à la Laver Cup, je n’en ai rien à carrer. Je m’en fous, avec une force, avec une préci­sion, vrai­ment, c’est éton­nant à quel point je m’en fous. La Laver Cup, cela reste une exhibition. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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