Juan Martin Del Potro est unique, unique de sincérité et de simplicité. Pour rendre hommage à son papa décédé, il a décidé de publier une lettre sur son compte Instagram. Et si on pouvait craindre un peu de gêne comme chaque fois lors de ce type d’exercice, c’est tout le contraire qu’il se passe à la lecture de ces mots simples et authentiques. Maintenant, on espère vraiment que Juan Martin pourra revenir sur un court car on sait déjà pour qui il va dédier sa première victoire.

Voici la traduction du texte posté par l’Argentin : « Vous nous avez laissés ici le cœur brisé, mais nous savons que vous vous reposez en paix comme vous le méritez. Maintenant, vous vous êtes réunis avec votre autre ange, et je vous demande de prendre soin de nous et de guider maman, ma sœur et moi du ciel. Vous êtes notre véritable et unique champion. Merci de m’avoir éduquer avec les valeurs, avec honnêteté, avec l’idée du sacrifice et aussi d’avoir realisé l’impossible pour que je puisse réaliser mon rêve de jouer au tennis. Je ne sais pas comment je vivrai sans ta présence, mais j’applique sûrement tout ce que tu m’as appris pour ne jamais baisser les bras. JE T’AIME PAPA ! ! ! »