Novak Djokovic dis­pu­te­ra sa 9ème finale à Melbourne dimanche et sur­tout sa 28ème finale en Grand Chelem. Le compte twit­ter Mister Only Tennis note éga­le­ment une don­née impor­tante. Entre la pre­mière (2007) et la der­nière finale de Grand Chelem (2021) de Novak Djokovic, 14 années sont pas­sées. Une lon­gé­vi­té excep­tion­nelle pour le Serbe de 33 ans. Il est pour le moment le 4ème dans le domaine der­rière Rafael Nadal (15 ans), André Agassi (15 ans) et Roger Federer (16 ans).

📊 Tenistas con más tem­po­ra­das de dife­ren­cia entre la pri­me­ra y últi­ma final de Grand Slam dis­pu­ta­das (Open Era):



16 🇨🇭 Federer (2003–2019)

15 🇺🇸 Agassi (1990–2005)

15 🇪🇸 Nadal (2005–2020)

14 🇷🇸 DJOKOVIC (2007–2021)

12 🇺🇸 Sampras (1990–2002) — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) February 18, 2021